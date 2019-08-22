Большая разница: британка показала фото дочери до и после первого дня в школе

19 августа школьники Великобритании отправились на занятия после летних каникул. В соцсетях в это время стали появляться многочисленные школьные фото.
Но одна мама по имени Джиллиан из шотландского города Глазго опубликовала в соцсети снимки, которые моментально стали вирусными.
На фото изображена ее 5-летняя дочка Люси и трансформация ребенка за первый учебный день. На первом снимке милая девочка позирует в красивой школьной форме, с бантиком на голове и с широкой улыбкой, а на втором фото — возвращение Люси из школы, которое больше напоминает возвращение с поля боя или боксерского ринга: растрепанные волосы, помятая одежда и грозное выражение лица.
В комментариях Джиллиан рассказала, что из здания школы Люси вышла в еще более плачевном состоянии — юбка почти сползла на бедра, рубашка была расстегнута, а бантик предательски сполз набок.
По словам девочки, она провела прекрасный первый день в школе. Ее мама отметила, что малышка сильно устала и отправилась спать раньше обычного.