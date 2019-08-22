16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Утка принесла мальчику потерянный шлепанец (видео)
Она была очень настойчива.
Предприимчивая утка пришла на помощь маленькому филиппинцу из провинции Кесон, который потерял свой шлепанец.
Мальчик, имя которого неизвестно, играл у небольшого обрыва. Обувь скатилась вниз, но ловкая птица тут же подхватила ее и попыталась вернуть мальчику.
Утке пришлось немного постараться, чтобы удержать шлепанец в клюве и взобраться на холм, но в итоге обувь была возвращена хозяину.
Свидетельницей необычной сцены стала местная жительница Мила Агила, которая успела записать видео и поделилась им в соцсетях.
Анна Лысенко