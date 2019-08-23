Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продукты, которые нас разоряютКак авокадо и матча поработили наши кошельки
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец исполнил последнюю просьбу дочери и похудел на 76 кг за год

Теперь он может заботиться о внуках.

Майк Саммерс из Южного Уэльса всего несколько лет назад весил 190 килограммов. Его здоровье было в ужасном состоянии, и мужчина много времени проводил в больницах. Но в 2015 году в его семью пришла беда — 28-летней дочери Майка Саре поставили диагноз рак молочной железы. В течение года девушка и ее родные боролись за ее жизнь, но в 2016 году они эту битву проиграли.

Майк рассказал журналистам издания The Sun, что смерть дочери и ее последние слова полностью изменили его жизнь. В коротком разговоре, который состоялся накануне ее смерти, Сара попросила отца помогать ее супругу присматривать за тремя маленькими детьми. А для этого мужчине нужно было как можно быстрее привести в порядок собственное здоровье и, в первую очередь, избавиться от лишнего веса. И Майк дал слово умирающей дочери это сделать.

После смерти дочери Саммерс впал в депрессию и сбросил за два года около 25 килограммов. Но в 2018 году он решил, что этого мало, и записался на курсы похудения.

Всего за год Майк избавился от 76 килограммов и стал весить 89 кг.

Мужчина отмечает, что очень доволен таким результатом. Хотя проблемы со здоровьем у него остались, теперь он может не беспокоиться и контролировать болезни с помощью регулярного приема лекарств. Зато сейчас он стал более активным и на сто процентов участвует в воспитании своих внуков.

Екатерина Гура

Читайте также
Российский хоккеист дисквалифицирован на 4 года за кокаин
Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных
В США скончался один из богатейших людей планеты Дэвид Кох
Медведев потребовал сохранить зарплату при вводе четырехдневки
Названы «модные» продукты, разоряющие россиян
Как выглядит «Небесный коридор» в Китае (видео)
На дне Акабского залива появился подводный музей (видео)
Здоровье
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 59-летний пациент страдал от сильных головных болей.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Что качественнее: немцы, японцы или корейцы? Почти 20 тысяч читателей ответили на вопросы Авто Mail.ru
Кино
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки» Маша вместе с мамой снимается в продолжении популярного сериала
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Власти Петербурга предоставят на зиму гостиницы дворникам и кровельщикам
Дети
Британка показала фото дочери до и после первого дня в школе Первый день занятий никогда не бывает легким
Леди
В моду вошли «губы вишенкой» Это не поза для селфи и не умение сфотографироваться с ягодой, а тренд из косметологии.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь