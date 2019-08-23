16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец исполнил последнюю просьбу дочери и похудел на 76 кг за год
Теперь он может заботиться о внуках.
Майк Саммерс из Южного Уэльса всего несколько лет назад весил 190 килограммов. Его здоровье было в ужасном состоянии, и мужчина много времени проводил в больницах. Но в 2015 году в его семью пришла беда — 28-летней дочери Майка Саре поставили диагноз рак молочной железы. В течение года девушка и ее родные боролись за ее жизнь, но в 2016 году они эту битву проиграли.
Майк рассказал журналистам издания The Sun, что смерть дочери и ее последние слова полностью изменили его жизнь. В коротком разговоре, который состоялся накануне ее смерти, Сара попросила отца помогать ее супругу присматривать за тремя маленькими детьми. А для этого мужчине нужно было как можно быстрее привести в порядок собственное здоровье и, в первую очередь, избавиться от лишнего веса. И Майк дал слово умирающей дочери это сделать.
После смерти дочери Саммерс впал в депрессию и сбросил за два года около 25 килограммов. Но в 2018 году он решил, что этого мало, и записался на курсы похудения.
Мужчина отмечает, что очень доволен таким результатом. Хотя проблемы со здоровьем у него остались, теперь он может не беспокоиться и контролировать болезни с помощью регулярного приема лекарств. Зато сейчас он стал более активным и на сто процентов участвует в воспитании своих внуков.
Екатерина Гура