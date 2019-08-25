10:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании продают королевский замок (фото)
Его называли «самым великолепным во всем христианском мире».
Замку Девизес в Уилтшире, в котором останавливались или жили многие английские короли, ищут нового хозяина.
Его история уходит корнями в XI век, когда епископ Солсберийский Осмунд построил здесь первое укрепление. Спустя несколько десятилетий замок сгорел, но его восстановили. Здание становилось приютом нескольким английским королям.
Позже Девизес стал собственностью королевы Екатерины Арагонской. Это был подарок от ее супруга Генриха VIII еще до развода и его женитьбы на Анне Болейн. Девизес был разрушен во время гражданской войны XVII века и восстановлен в 1830-х годах.
В объявлении о продаже говорится, что замок обладает всеми современными удобствами. Стать его хозяином можно за 3,25 млн фунтов стерлингов (262 млн рублей), уточняет Daily Mail.
Анна Лысенко