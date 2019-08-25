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10:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании продают королевский замок (фото)

Его называли «самым великолепным во всем христианском мире».

Замку Девизес в Уилтшире, в котором останавливались или жили многие английские короли, ищут нового хозяина.

Его история уходит корнями в XI век, когда епископ Солсберийский Осмунд построил здесь первое укрепление. Спустя несколько десятилетий замок сгорел, но его восстановили. Здание становилось приютом нескольким английским королям.

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Позже Девизес стал собственностью королевы Екатерины Арагонской. Это был подарок от ее супруга Генриха VIII еще до развода и его женитьбы на Анне Болейн. Девизес был разрушен во время гражданской войны XVII века и восстановлен в 1830-х годах.

В объявлении о продаже говорится, что замок обладает всеми современными удобствами. Стать его хозяином можно за 3,25 млн фунтов стерлингов (262 млн рублей), уточняет Daily Mail.

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Анна Лысенко

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