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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художники из России создали очень реалистичные куклы (фото)

Как живые.

Анастасия и Сергей Луценко из Краснодара создают невероятно реалистичные куклы, снимки которых можно спутать с фотографиями живых людей.

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Работать с куклами пара начала 8 лет назад. Все детали они создают вручную с невероятной детализацией и реалистичностью.

Куклы из фарфора и полиуретана демонстрируются на международных выставках и хорошо известны коллекционерам из многих стран.

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Анна Лысенко

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