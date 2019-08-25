16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художники из России создали очень реалистичные куклы (фото)
Как живые.
Анастасия и Сергей Луценко из Краснодара создают невероятно реалистичные куклы, снимки которых можно спутать с фотографиями живых людей.
Работать с куклами пара начала 8 лет назад. Все детали они создают вручную с невероятной детализацией и реалистичностью.
Куклы из фарфора и полиуретана демонстрируются на международных выставках и хорошо известны коллекционерам из многих стран.
Анна Лысенко