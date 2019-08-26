Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зачем Сталин отправил на фронт «наркомовские 100 грамм»В Красной армии выдача «фронтовых» 100 граммов водки зависела не только от расположения воинских частей, но и от времени года
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
21Юбилей Пьера Ришара
15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крошечный остров возле Нью-Йорка выставлен на продажу

Попасть на него можно только на лодке.

Частный остров Уиллоу в 97 км к северу от Манхэттена выставлен на продажу за 850 тысяч долларов, сообщает New York Post.

Во время загрузки произошла ошибка.
Примечательно в объявлении то, что по такой же цене можно купить разве что крошечную квартиру в Нью-Йорке, которую здесь назовут не иначе как обувной коробкой.

Островок находится посреди безмятежного озера Путнам. Попасть на него можно только по воде. При этом моторные лодки на озере запрещены. Придется воспользоваться веслами или катером на солнечных батареях.

На острове, в окружении деревьев, стоит двухэтажный особняк в колониальном стиле с 35 окнами, 4 спальнями и отдельной сауной. Дом окружен территорий в 56 квадратных метров.

Анна Лысенко

Читайте также
Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами россиян
Умер старейший подводник России
СМИ: депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
К берегам Австралии плывет гигантская пемза (видео)
Путин встретится со сборной молодых профессионалов России
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Toyota готовит практичный «квадратный» внедорожник Японская марка планирует выпустить внедорожный минивэн, который составит конкуренцию легендарной Mitsubishi Delica
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Сколько надо в месяц на содержание ребенка? Ребенок в однушке - это нормально?.. 434
Сообщать ли о рождении ребёнка его сбежавшему отцу? 366
Последнее воскресенье лета. 319
Ребенок или работа? 220
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь