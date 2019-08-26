15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крошечный остров возле Нью-Йорка выставлен на продажу
Попасть на него можно только на лодке.
Частный остров Уиллоу в 97 км к северу от Манхэттена выставлен на продажу за 850 тысяч долларов, сообщает New York Post.
Островок находится посреди безмятежного озера Путнам. Попасть на него можно только по воде. При этом моторные лодки на озере запрещены. Придется воспользоваться веслами или катером на солнечных батареях.
На острове, в окружении деревьев, стоит двухэтажный особняк в колониальном стиле с 35 окнами, 4 спальнями и отдельной сауной. Дом окружен территорий в 56 квадратных метров.
Анна Лысенко