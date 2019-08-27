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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за соды в Италии появился «райский» пляж (фото)

Белоснежный песок и бирюзовая вода.

Многие туристы радостно плещутся в сказочно голубых водах на пляже Розиньяно Солвей в Тоскане. Но немногие из них знают, что райский итальянский пляж появился благодаря содовому заводу по соседству, сообщает AFP.

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Розиньяно Солвей разительно отличается от соседних пляжей цветом воды и песка. Пляж длиной около 4 км больше похож на карибский. Он назван в честь завода Solvay, которая производит кальцинированную соду для производства стекла, а также пищевую соду.

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Завод в 25 км к югу от портового Ливорно был открыт в начале прошлого века. Рядом появился новый город для работников — Розиньяно Солвей. Сегодня химический гигант представлен в 61 стране и насчитывает около 24,5 тысяч сотрудников.

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Анна Лысенко

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