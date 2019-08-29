Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я арктические льды ненавижу, это мой враг»История капитана ледокола, покорившего Северный полюс
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
16Работы по разрезанию A321 на части
12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экстремал прошел по канату между двумя вышками в горах (видео)

Весь путь он снимал на камеру.

29-летний профессиональный слэклайнер Фридрих Кюне из Германии путешествовал с друзьями по горам Армении, когда ему в голову пришла неожиданная мысль. Увидев в поле две вышки электропередач, Кюне решил их использовать в своем экстремальном хобби.

Кюне и его друг залезли на вершину столбов и привязали там 320-метровый канат, по которому Фридрих и прошел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за сильного ветра, достигающего 100 километров в час, немец несколько раз терял равновесие и был близок к падению. Но, к счастью, ничего такого не произошло.

Весь свой путь на высоте Кюне снимал на камеру, которую держал в правой руке. Дополнительно его снимали друзья с помощью дрона.

Екатерина Гура

Читайте также
СМИ: Олег Сенцов этапирован в Москву
Пенсионерка получила 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
Контрактник взорвал штаб полка, чтобы привлечь офицеров
Звезду UFC вырубили пощечиной в уличной драке
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Кредитная лихорадка: до чего могут довести долги россиян
Здоровье
Что будет, если перестать мыться Запах, прыщи, болезни или возвращение к природе?
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Массовый отъезд россиян с моря перегрузил трассу на 700% В пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор Черноморье
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь