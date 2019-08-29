12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экстремал прошел по канату между двумя вышками в горах (видео)
Весь путь он снимал на камеру.
29-летний профессиональный слэклайнер Фридрих Кюне из Германии путешествовал с друзьями по горам Армении, когда ему в голову пришла неожиданная мысль. Увидев в поле две вышки электропередач, Кюне решил их использовать в своем экстремальном хобби.
Кюне и его друг залезли на вершину столбов и привязали там 320-метровый канат, по которому Фридрих и прошел.
Весь свой путь на высоте Кюне снимал на камеру, которую держал в правой руке. Дополнительно его снимали друзья с помощью дрона.
Екатерина Гура