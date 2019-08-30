14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон показал, что осталось от амазонского леса (фото)
Огромное пепелище.
Последствия разрушительных лесных пожаров в Амазонии показали с высоты птичьего полета.
На снимках — огромные пожарища в разных штатах Бразилии. Многие из этих участков были сожжены местными фермерами и лесорубами ради сельхозугодий, пастбищ и незаконной добычи металлов.
Фотографии также показывают до сих пор горящие леса в штате Рондония на
В Бразилии горит рекордная площадь леса. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август огнем уничтожено более 1,8 млн га лесов в стране. С 1 по 25 августа в атмосферу поступило 255 мегатонн углекислого газа, а также обильное количество окиси углерода.
Правительство Бразилии заявило, что отказывается от финансовой помощи, предложенной странами «Большой семерки» для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.