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14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон показал, что осталось от амазонского леса (фото)

Огромное пепелище.

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17
фотографий
17
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Последствия разрушительных лесных пожаров в Амазонии показали с высоты птичьего полета.

На снимках — огромные пожарища в разных штатах Бразилии. Многие из этих участков были сожжены местными фермерами и лесорубами ради сельхозугодий, пастбищ и незаконной добычи металлов.

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Фотографии также показывают до сих пор горящие леса в штате Рондония на северо-западе Бразилии. Дым окутал значительную часть бассейна Амазонки.

В Бразилии горит рекордная площадь леса. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август огнем уничтожено более 1,8 млн га лесов в стране. С 1 по 25 августа в атмосферу поступило 255 мегатонн углекислого газа, а также обильное количество окиси углерода.

Правительство Бразилии заявило, что отказывается от финансовой помощи, предложенной странами «Большой семерки» для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.

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