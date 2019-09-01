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11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маленькая девочка поймала рыбу тяжелее себя (видео)

Помогла игрушечная удочка.

Американская семья рыбачила на озере возле города Делаван в Иллинойсе. Родители Стивен и Эшли вручили дочке Джози игрушечную удочку. Отец оснастил ее толстой леской и большим крючком.

К удивлению всей семьи, 4-летняя девочка сразу же поймала рыбу. При этом улов оказался размером с саму Джози. Кузены помогли достать добычу из воды сачком.

Вес сома составил почти 15 кг. При этом сама Джози весит 14 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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