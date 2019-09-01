11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Маленькая девочка поймала рыбу тяжелее себя (видео)
Помогла игрушечная удочка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Помогла игрушечная удочка.
Американская семья рыбачила на озере возле города Делаван в Иллинойсе. Родители Стивен и Эшли вручили дочке Джози игрушечную удочку. Отец оснастил ее толстой леской и большим крючком.
К удивлению всей семьи, 4-летняя девочка сразу же поймала рыбу. При этом улов оказался размером с саму Джози. Кузены помогли достать добычу из воды сачком.
Вес сома составил почти 15 кг. При этом сама Джози весит 14 кг.
Анна Лысенко