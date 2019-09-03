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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина поймала мужа на измене благодаря дорожному штрафу

Просто инспекторы оказались слишком внимательными.

В начале сентября тайские СМИ рассказали историю, которая приключилась с неназванной местной парой.

В соцсетях появился снимок дорожного штрафа, который пришел на почту одному местному жителю. К описанию и сумме штрафа прилагалось и доказательство — фото с камеры дорожного наблюдения. Журналисты издания WorldOfBuzz сообщили, что супруга оштрафованного тайца была настолько расстроена письмом из дорожной инспекции, что решила его открыть, не дожидаясь мужа.

ความไฮเทคของตำรวจ...อาจทำให้เราตายได้!! ข้อหาไม่สวมหมวกกันน๊อคให้ เมีย[น้อย] #ส่งใบสั่งมาถึงบ้าน?? #คนซ้อนท้ายมึงคือใครเมียถาม!!? ปล.ผัวยังมีชีวิตอยู่ไหม?

Опубликовано 2t&dirt Channel Четверг, 29 августа 2019 г.

Открыв письмо, женщина увидела то самое фотодоказательство нарушения ПДД — ее муж ехал на мотоцикле с неизвестной девушкой без шлема. По тайским законам за отсутствие шлема предусмотрено наказание в размере от 400 до 1000 тайских бат (от 900 до 2 тысяч рублей).

Но женщину больше интересовала незнакомка, ехавшая с ее мужем. Сообщается, что тайка запостила фото на Facebook и сообщила, что теперь им с супругом предстоит серьезный разговор. Правда, чем закончилась эта история — пока неизвестно.

Екатерина Гура

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