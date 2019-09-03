Женщина поймала мужа на измене благодаря дорожному штрафу

В начале сентября тайские СМИ рассказали историю, которая приключилась с неназванной местной парой.
В соцсетях появился снимок дорожного штрафа, который пришел на почту одному местному жителю. К описанию и сумме штрафа прилагалось и доказательство — фото с камеры дорожного наблюдения. Журналисты издания WorldOfBuzz сообщили, что супруга оштрафованного тайца была настолько расстроена письмом из дорожной инспекции, что решила его открыть, не дожидаясь мужа.
Открыв письмо, женщина увидела то самое фотодоказательство нарушения ПДД — ее муж ехал на мотоцикле с неизвестной девушкой без шлема. По тайским законам за отсутствие шлема предусмотрено наказание в размере от 400 до 1000 тайских бат (от 900 до 2 тысяч рублей).
Но женщину больше интересовала незнакомка, ехавшая с ее мужем. Сообщается, что тайка запостила фото на Facebook и сообщила, что теперь им с супругом предстоит серьезный разговор. Правда, чем закончилась эта история — пока неизвестно.