12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка искала «бойфренда на час», а нашла будущего мужа
История, достойная голливудского фильма.
В сентябре 2013 года 22-летняя студентка колледжа Джессика Хьюи собиралась на свадьбу к своим друзьям, куда был приглашен и ее
Джессика действовала решительно и написала на сайт с объявлениями. Там она честно рассказала цель поиска и указала критерии, по которым ищет спутника. Молодой человек, который согласится пойти с ней на свадьбу и изобразить ее бойфренда, должен быть высоким, красивым, с отличным чувством юмора и готовым к приключениям. Все расходы со свадьбой Джессика взяла на себя, кроме того, пообещала заплатить своему спутнику выпивкой.
И на ее объявление откликнулись более 40 молодых людей, которые прислали ей свои фото и пояснительные записки. Из всех кандидатов Джессика выбрала 23-летнего жителя Вашингтона Ар Джей Стигера. До свадьбы молодые люди решили встретиться в кафе и познакомиться поближе. Они сразу же понравились друг другу. В итоге на торжество молодые люди отправились уже в качестве настоящей пары, пишет Insider.
Джессика и Ар Джей встречались еще несколько лет, а в 2015 году молодой человек сделал ей предложение. В августе 2019 влюбленные поженились и решили рассказать о своей невероятной истории знакомства журналистам.
Екатерина Гура