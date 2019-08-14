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12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка искала «бойфренда на час», а нашла будущего мужа

История, достойная голливудского фильма.

В сентябре 2013 года 22-летняя студентка колледжа Джессика Хьюи собиралась на свадьбу к своим друзьям, куда был приглашен и ее экс-бойфренд. Чтобы отомстить бывшему, девушка решила прибегнуть к хитрости и найти красивого и веселого спутника на торжество, который бы изобразил ее возлюбленного. Об истории рассказал Insider.

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Джессика действовала решительно и написала на сайт с объявлениями. Там она честно рассказала цель поиска и указала критерии, по которым ищет спутника. Молодой человек, который согласится пойти с ней на свадьбу и изобразить ее бойфренда, должен быть высоким, красивым, с отличным чувством юмора и готовым к приключениям. Все расходы со свадьбой Джессика взяла на себя, кроме того, пообещала заплатить своему спутнику выпивкой.

И на ее объявление откликнулись более 40 молодых людей, которые прислали ей свои фото и пояснительные записки. Из всех кандидатов Джессика выбрала 23-летнего жителя Вашингтона Ар Джей Стигера. До свадьбы молодые люди решили встретиться в кафе и познакомиться поближе. Они сразу же понравились друг другу. В итоге на торжество молодые люди отправились уже в качестве настоящей пары, пишет Insider.

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Джессика и Ар Джей встречались еще несколько лет, а в 2015 году молодой человек сделал ей предложение. В августе 2019 влюбленные поженились и решили рассказать о своей невероятной истории знакомства журналистам.

Екатерина Гура

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