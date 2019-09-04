Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15-я годовщина штурма школы в Беслане: рассказ заложницыСтрашные события, рассказанные от первого лица
Фоторепортажи
1515 лет со дня трагедии в Беслане
6Путин — щедрая душа
11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Индии креативно борется с выбоинами на дорогах (фото)

И часто это работает.

Известный индийский художник Баадаль Нанджундасвами придумал креативный способ борьбы с ямами на проезжей части. Он превращает их в необычные 3D-картины.

Благодаря фантазии Баадаля лужи становятся озерами с русалками, перерытые дороги — лунной поверхностью, а выбоины в асфальте — зияющими ртами чудовищ или клумбами с прорастающими цветами.

Снимки мгновенно становятся вирусными в соцсетях и благодаря этому привлекают внимание местных властей. Правда, решить проблему удается не сразу — службы жалуются на нехватку средств.

Анна Лысенко

Читайте также
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Болгария просит не считать освобождением борьбу СССР с нацизмом
Пентагон урезал финансирование своих программ ради стены Трампа
Минприроды назвало самые грязные города России
Ученые открыли новый минерал
ЦБ рассказал о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Представлен новый Nissan Juke (совсем новый): фото «Ниссановский» Juke долгое время был самым смелым с точки зрения дизайна кроссовером на рынке
Кино
9-летнюю дочь Тутты Ларсен признали лучшей юной ведущей страны Марфа Колоскова известна по утреннему шоу «Завтрак на ура!», которое выходит на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
Светлана Хоркина станет мамой во второй раз 40-летняя олимпийская чемпионка беременна
Леди
Если мама недолюбила: как ее простить и стать счастливой женщиной Психолог Ирина Чеснова подсказывает, как повзрослеть и научиться поддерживать саму себя.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь