11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Индии креативно борется с выбоинами на дорогах (фото)
И часто это работает.
Известный индийский художник Баадаль Нанджундасвами придумал креативный способ борьбы с ямами на проезжей части. Он превращает их в необычные 3D-картины.
Благодаря фантазии Баадаля лужи становятся озерами с русалками, перерытые дороги — лунной поверхностью, а выбоины в асфальте — зияющими ртами чудовищ или клумбами с прорастающими цветами.
Снимки мгновенно становятся вирусными в соцсетях и благодаря этому привлекают внимание местных властей. Правда, решить проблему удается не сразу — службы жалуются на нехватку средств.
Анна Лысенко