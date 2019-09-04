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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи приблизились к тайне великана Голиафа

Новые открытия проливают свет на эпизод из Библии.

Источник: Gath Archaeological Project

Археологи утверждают, что гигантские руины, обнаруженные на Святой Земле, могут объяснить происхождение легенды о Давиде и Голиафе, сообщает Jerusalem Post.

Голиаф, согласно Ветхому Завету, был огромным филистимлянским воином, потомком великанов. Будущий царь Иудеи и Израиля Давид победил его в поединке с помощью пращи (1Цар. 17:49−51).

Израильские исследователи в течение 23 лет ведут раскопки на территории палестинской деревни Телл-Эс-Сафи, которая, предположительно, возникла на месте древнего города Геф, упомянутого в Библии как родина Голиафа. Теперь они обнаружили по-настоящему монументальные руины, которые относятся к раннему железному веку. Считается, что Геф достиг расцвета в X и IX веках до нашей эры.

Один вид этих гигантских строений мог породить легенды о великанах, считает руководитель раскопок Арен Мейр из Университета Бар-Илан.

Укрепления города имели ширину около 4 метров, тогда как большинство стен того и даже более позднего времени — максимум 2,5 метра. Ширина отдельных строительных блоков при этом достигала 2 метров. Сам город разросся примерно до 50 га, что значительно превышало размеры населенных пунктов того времени.

«Это меняет наше понимание развития города и его взаимодействия с другими филистимлянскими городами», — говорит доктор Мейр.

Анна Лысенко

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