17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи приблизились к тайне великана Голиафа
Новые открытия проливают свет на эпизод из Библии.
Археологи утверждают, что гигантские руины, обнаруженные на Святой Земле, могут объяснить происхождение легенды о Давиде и Голиафе, сообщает Jerusalem Post.
Голиаф, согласно Ветхому Завету, был огромным филистимлянским воином, потомком великанов. Будущий царь Иудеи и Израиля Давид победил его в поединке с помощью пращи (1Цар. 17:49−51).
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Укрепления города имели ширину около 4 метров, тогда как большинство стен того и даже более позднего времени — максимум 2,5 метра. Ширина отдельных строительных блоков при этом достигала 2 метров. Сам город разросся примерно до 50 га, что значительно превышало размеры населенных пунктов того времени.
«Это меняет наше понимание развития города и его взаимодействия с другими филистимлянскими городами», — говорит доктор Мейр.
Анна Лысенко