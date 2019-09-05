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11:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике возродили ацтекский «футбол» (фото)

Теперь в древнюю игру играет молодежь на городских улицах.

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Молодежные команды в Мехико возрождают древнюю игру в мяч, распространенную среди народов доколумбовской Мезоамерики.

Современная ее версия носит название улама. В нее иногда играют коренные жители современной Мексики.

Игроки завязывают толстые кожаные ремни вокруг талии и готовятся пинать бедрами тяжелый мяч весом почти 4 кг, пытаясь направить его в вертикальное каменное кольцо на высоте 6 метров. Игра требует хорошей физической подготовки, а тела игроков почти всегда покрыты синяками.

В древности мезоамериканская игра в мяч была тесно связана с ритуалами, церемониями и даже человеческими жертвоприношениями. В ней участвовали две команды игроков. Экипировка включала маски, плащи и перчатки.

Прибывшие 500 лет назад в Мексику испанские конкистадоры запретили игры коренных народов. Теперь их возрождают в неблагополучных районах города, пытаясь привлечь местную молодежь в спорт.

Анна Лысенко

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