11:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мексике возродили ацтекский «футбол» (фото)
Теперь в древнюю игру играет молодежь на городских улицах.
Молодежные команды в Мехико возрождают древнюю игру в мяч, распространенную среди народов доколумбовской Мезоамерики.
Современная ее версия носит название улама. В нее иногда играют коренные жители современной Мексики.
В древности мезоамериканская игра в мяч была тесно связана с ритуалами, церемониями и даже человеческими жертвоприношениями. В ней участвовали две команды игроков. Экипировка включала маски, плащи и перчатки.
Прибывшие 500 лет назад в Мексику испанские конкистадоры запретили игры коренных народов. Теперь их возрождают в неблагополучных районах города, пытаясь привлечь местную молодежь в спорт.
Анна Лысенко