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16:09 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Мехико показали щит последнего императора ацтеков

Он был сделан из шкуры оцелота.

Древний ацтекский щит, принадлежавший последнему императору ацтеков Монтесуме II, выставили на обозрение в мексиканском Национальном музее истории.

Роскошный щит, украшенный перьями и золотом, был сделан из шкуры оцелота — крупной американской хищной кошки. Это изящное церемониальное оружие использовали во время празднеств, а не для защиты в бою.

В мире сохранилось всего четыре таких щита.

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Монтесума ІІ был коронован в 1507 году как император мира. Он стоял во главе Тройственного Союза, в который помимо ацтекского Мехико (Теночтитлана) входили город акольхуа Тескоко и город тепанеков Тлакопан.

С приходом в Теночтитлан испанцев он был захвачен в плен Эрнаном Кортесом. Император выступил с призывом покориться испанцам, за что был убит восставшими соплеменниками в 1520 году.

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