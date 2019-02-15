В Мехико показали щит последнего императора ацтеков

Древний ацтекский щит, принадлежавший последнему императору ацтеков Монтесуме II, выставили на обозрение в мексиканском Национальном музее истории.

Роскошный щит, украшенный перьями и золотом, был сделан из шкуры оцелота — крупной американской хищной кошки. Это изящное церемониальное оружие использовали во время празднеств, а не для защиты в бою.

В мире сохранилось всего четыре таких щита.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/d51a664d-3a84-44b0-a6fc-42ff7493ba0a" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1290767" target="_blank">Щит Монтесумы II выставили в Мехико</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Монтесума ІІ был коронован в 1507 году как император мира. Он стоял во главе Тройственного Союза, в который помимо ацтекского Мехико (Теночтитлана) входили город акольхуа Тескоко и город тепанеков Тлакопан.

С приходом в Теночтитлан испанцев он был захвачен в плен Эрнаном Кортесом. Император выступил с призывом покориться испанцам, за что был убит восставшими соплеменниками в 1520 году.