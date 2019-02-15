В Мехико показали щит последнего императора ацтеков
Он был сделан из шкуры оцелота.
Он был сделан из шкуры оцелота.
Древний ацтекский щит, принадлежавший последнему императору ацтеков Монтесуме II, выставили на обозрение в мексиканском Национальном музее истории.
Роскошный щит, украшенный перьями и золотом, был сделан из шкуры оцелота — крупной американской хищной кошки. Это изящное церемониальное оружие использовали во время празднеств, а не для защиты в бою.
В мире сохранилось всего четыре таких щита.
Монтесума ІІ был коронован в 1507 году как император мира. Он стоял во главе Тройственного Союза, в который помимо ацтекского Мехико (Теночтитлана) входили город акольхуа Тескоко и город тепанеков Тлакопан.
С приходом в Теночтитлан испанцев он был захвачен в плен Эрнаном Кортесом. Император выступил с призывом покориться испанцам, за что был убит восставшими соплеменниками в 1520 году.
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