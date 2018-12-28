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17:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит мексиканский город посреди воды (фото)

Его часто называют местной Венецией.

Мескальтитан-де-Урибе или просто Мескальтитан — это уникальный поселок-остров, расположенный в штате Наярит в Мексике.

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Этот остров довольно маленький — протяженность самой длинной стороны всего 400 метров. Жителей здесь тоже немного — около 900 человек.

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Находится Мескальтитан посреди болотистой местности, где он окружен мангровыми лесами. Ближайший крупный город Сантьяго-Искуинтла расположен в 35 километрах, а добраться до острова можно только на лодке.

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Свое название поселок получил благодаря алкогольному напитку мескаль (изготавливается из забродившего сока голубой агавы). В переводе с языка науатль «Мескальтитан» переводится как «изобилующий мескалем».

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Основное занятие местного населения — рыбалка. Рыбу и креветки везут продавать в крупные города по соседству. А вот в сезон дождей, который длится с августа по сентябрь, Мескальтитан превращается в настоящую Венецию — деревню затапливает, и улочки превращаются в водные каналы, передвигаться по которым можно только на лодке.

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Кстати, по одной из легенд, Мекскальтитан — это легендарный Ацтлан, прародина ацтеков. Считается, что отсюда в 1091 году они отправились на поиски лучшего места для жизни и осели в полутора тысячах километрах — в Теночтитлане (современный Мехико). Однако научного подтверждения эта версия так и не получила.

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