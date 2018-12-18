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16:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находятся самые опасные моря на Земле

Тайфуны, бури, акулы и хищные водоросли — далеко не все ужасы, которые подстерегают беспечных туристов.

Никто не может точно сказать, сколько на Земле существует морей. Не потому, что они не исследованы, а потому, что нет единого мнения, как определить море. Например, кто-то считает Средиземное море единым целым, а другие делят его на множество мелких морей.

Но во всем многообразии водных пространств выделяют самые опасные моря. Одни угрожают тайфунами, другие — опасными водорослями, третьи — цунами и хищниками. Вот список из пяти самых опасных морей на планете.

Слишком тихое море

Саргассово море в Атлантическом океане покрыто плавучими бурыми водорослями под названием саргассум. Вода в этих местах почти неподвижна. Водоросли затрудняют движение кораблей.

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Когда корабли ходили под парусами, отсутствие ветра в этих краях почти наверняка означало пропажу на пару месяцев, а то и гибель судна. Оно застревало в водорослях и не могло двигаться дальше.

Море тайфунов

Тропическое мелководное Тиморское море в Индийском океане расположено между Австралией и островом Тимор. Здесь часто зарождаются тайфуны, которые останавливают добычу нефти и газа и разрушают прибрежные города. Например, в 1974 году мощный циклон Трейси полностью разрушил город Дарвин в Австралии.

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Очень грозное море

В море Ирмингера на юго-востоке Гренландии свирепствуют ужасающие бури. Здесь пересекаются теплые и холодные течения, это также самая ветреная полоса соленой воды на планете и одно из самых штормовых мест в мире.

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Море, в котором нельзя двигаться

Маслянистая на ощупь вода Мертвого моря может сыграть с вами злую шутку. Если по незнанию вы решите немного порезвиться, море опрокинет нас вниз головой, а нижней частью тела — к небу. Если никто вовремя не поможет, так можно и утонуть.

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Но это не единственная опасность Мертвого моря. Концентрация минеральных солей там такова, что более 20 минут в воде чревато ожогами кожи, а неосторожный глоток вызывает отравление и нарушение работы внутренних органов.

Самое хищное море

В этом море плавали очень многие туристы из России. Да-да, речь о Красном море, богатство коралловых рифов которого привлекает любителей подводного мира.

В Красном море живут опасные существа: мурены, серые рифовые акулы, скорпены, бородавчатки, крылатки и различные морские змеи. Укусы некоторых из них чреваты параличом. Пострадавшего часто не успевают спасти.

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