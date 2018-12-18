Где находятся самые опасные моря на Земле
Тайфуны, бури, акулы и хищные водоросли — далеко не все ужасы, которые подстерегают беспечных туристов.
Тайфуны, бури, акулы и хищные водоросли — далеко не все ужасы, которые подстерегают беспечных туристов.
Никто не может точно сказать, сколько на Земле существует морей. Не потому, что они не исследованы, а потому, что нет единого мнения, как определить море. Например,
Но во всем многообразии водных пространств выделяют самые опасные моря. Одни угрожают тайфунами, другие — опасными водорослями, третьи — цунами и хищниками. Вот список из пяти самых опасных морей на планете.
Саргассово море в Атлантическом океане покрыто плавучими бурыми водорослями под названием саргассум. Вода в этих местах почти неподвижна. Водоросли затрудняют движение кораблей.
Когда корабли ходили под парусами, отсутствие ветра в этих краях почти наверняка означало пропажу на пару месяцев, а то и гибель судна. Оно застревало в водорослях и не могло двигаться дальше.
Тропическое мелководное Тиморское море в Индийском океане расположено между Австралией и островом Тимор. Здесь часто зарождаются тайфуны, которые останавливают добычу нефти и газа и разрушают прибрежные города. Например, в 1974 году мощный циклон Трейси полностью разрушил город Дарвин в Австралии.
В море Ирмингера на
Маслянистая на ощупь вода Мертвого моря может сыграть с вами злую шутку. Если по незнанию вы решите немного порезвиться, море опрокинет нас вниз головой, а нижней частью тела — к небу. Если никто вовремя не поможет, так можно и утонуть.
Но это не единственная опасность Мертвого моря. Концентрация минеральных солей там такова, что более 20 минут в воде чревато ожогами кожи, а неосторожный глоток вызывает отравление и нарушение работы внутренних органов.
В этом море плавали очень многие туристы из России.
В Красном море живут опасные существа: мурены, серые рифовые акулы, скорпены, бородавчатки, крылатки и различные морские змеи. Укусы некоторых из них чреваты параличом. Пострадавшего часто не успевают спасти.
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