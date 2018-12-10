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12:55 (мск), источник: Mail Новости

Как один из самых густонаселенных островов Японии превратился в «корабль-призрак»

Достаточно печальное место.

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В Восточно-Китайском море, примерно в 15 километрах на юго-запад от Нагасаки, находится небольшой остров Хасима. Его длина составляет 480 метров, а ширина — 160 метров.

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В 2015 году остров Хасима был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А среди туристов он получил название «город-призрак» или «корабль-призрак» из-за того, что издалека напоминает большой крейсер.

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История острова печальна. Долгое время он был одним из многих небольших островков в этой местности, куда лишь изредка приплывали рыбаки. Но в начале XIX века на этой территории был обнаружен уголь, и вокруг скалы построили искусственный остров. На Хасиме появились шахты, заводы и многоэтажки. К 30-м годам XX века он стал большим промышленным центром, а еще через три десятилетия — одним из самых густонаселенных мест на Земле.

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Но насколько быстро развивался город, настолько же быстро он пришел в упадок. К 70-м годам запасы угля были исчерпаны, а шахты закрыты. Местные жители поспешили покинуть свои дома из-за отсутствия работы и надлежащей инфраструктуры, и вскоре Хасима превратился в город-призрак.

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Все постройки на острове сейчас находятся в аварийном состоянии, но туристы могут посетить отдельные его части и посмотреть на некогда процветавший город, который теперь превратился в пугающее и заброшенное место.

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