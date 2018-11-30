Как выглядит абхазский город-призрак (фото)
Некогда элитный поселок теперь захватила природа.
Некогда элитный поселок теперь захватила природа.
В последние годы Абхазия стала любимым направлением туристов из разных стран в погоне за видами «погибших цивилизаций». Ведь именно здесь находится один из самых известных
Его история печальна. Поселок Акармара входил в состав города Ткуарчал (бывший Ткварчели) — серьезного промышленного и шахтерского города. После войны здесь работало много пленных немецких строителей и архитекторов, которые отстраивали быстро развивающийся поселок. Очень скоро Акармара стал элитным районом — красивая архитектура, живописное место и расположенные неподалеку целебные источники ткварчельской минеральной воды и сернистые источники.
Однако в начале 1990-х жизнь поселка круто изменил
Сейчас
Надо отметить, что в поселке нет водоснабжения, но электричество и дороги
Еще больше интересных мест: