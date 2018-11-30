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13:55 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит абхазский город-призрак (фото)

Некогда элитный поселок теперь захватила природа.

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В последние годы Абхазия стала любимым направлением туристов из разных стран в погоне за видами «погибших цивилизаций». Ведь именно здесь находится один из самых известных городов-призраков на Кавказе — поселок Акармара.

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Его история печальна. Поселок Акармара входил в состав города Ткуарчал (бывший Ткварчели) — серьезного промышленного и шахтерского города. После войны здесь работало много пленных немецких строителей и архитекторов, которые отстраивали быстро развивающийся поселок. Очень скоро Акармара стал элитным районом — красивая архитектура, живописное место и расположенные неподалеку целебные источники ткварчельской минеральной воды и сернистые источники.

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Однако в начале 1990-х жизнь поселка круто изменил грузино-абхазский конфликт. Город Ткуарчал оказался практически в центре боевых действий, а потому местным жителям пришлось в срочном порядке покидать свои дома. Как и в случае с Чернобылем, многие были уверены, что скоро смогут вернуться домой, а потому оставляли здесь свои вещи. Но война затянулась, и когда в Акармаре снова наступил мир, возвращаться сюда никто не захотел.

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Сейчас город-призрак выглядит очень печально — заброшенные и полуразрушенные дома, внутри которых уже растут деревья и трава, оставленные сохнуть на балконе вещи, брошенные и ржавые автомобили, книги, игрушки и личные вещи в квартирах, покрытые толстым слоем пыли. По улицам Акармары свободно бродят бездомные коты, собаки, свиньи и даже лошади с коровами.

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Надо отметить, что в поселке нет водоснабжения, но электричество и дороги каким-то чудом уцелели. Несмотря на то, что Акармара заброшена и пустынна, сейчас в ней постоянно проживают около 50 человек, которые охотно общаются с многочисленными туристами.

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