Как выглядит бывшая советская база в Адриатическом море
Теперь ее использует Турция.
Теперь ее использует Турция.
Основные силы ВМС Албании располагаются на базе
Когда Албания входила в антинатовский военный блок, эта база использовалась Советским Союзом. В 1958 году при помощи СССР в Албании было создано подразделение подводных лодок. Спустя три года во Влере открылась
Однако в это же время назревал так называемый
Полный разрыв между странами произошел в декабре 1961 года. После ввода войск ОВД в Чехословакию в 1968 году Албания вышла из Организации Варшавского договора.
Когда коммунистический режим в Албании потерпел крах, Турция перестроила военную базу
На базе все еще находятся четыре подводные лодки проекта 613, построенные в СССР в 1950-х годах. Их можно увидеть на спутниковых снимках.
В заливе Влера в Адриатическом море периодически проводятся международные военные учения.
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