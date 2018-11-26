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14:31 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит бывшая советская база в Адриатическом море

Теперь ее использует Турция.

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Основные силы ВМС Албании располагаются на базе Паша-Лиман возле города Влера на юге страны.

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Когда Албания входила в антинатовский военный блок, эта база использовалась Советским Союзом. В 1958 году при помощи СССР в Албании было создано подразделение подводных лодок. Спустя три года во Влере открылась Военно-морская академия.

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Однако в это же время назревал так называемый советско-албанский раскол. Советский лидер Никита Хрущев сблизился с с югославским президентом Иосипом Броз Тито. Кроме того, в СССР началась политика десталинизации. Все это не понравилось албанским коммунистам во главе с Энвером Ходжой.

Полный разрыв между странами произошел в декабре 1961 года. После ввода войск ОВД в Чехословакию в 1968 году Албания вышла из Организации Варшавского договора.

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Когда коммунистический режим в Албании потерпел крах, Турция перестроила военную базу Паша-Лиман, вложив в нее немалые средства. За это ВМС Турции имеют право ее использовать.

На базе все еще находятся четыре подводные лодки проекта 613, построенные в СССР в 1950-х годах. Их можно увидеть на спутниковых снимках.

В заливе Влера в Адриатическом море периодически проводятся международные военные учения.

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