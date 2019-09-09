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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка соглашалась на все свидания ради эксперимента

И полностью разочаровалась.

Журнал Fabulous предложил телеведущей и писательнице Эми Никелл необычный челлендж: ходить на свидание с каждым, кто ее пригласит. Эксперимент должен был продлиться 3 месяца.

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30-летняя Никелл пережила неудачный брак и сама воспитывает сына. Но она не потеряла надежду найти вторую половинку, пишет The Sun.

Согласившись на челлендж, Эми сходила на 22 свидания и пережила полнейшее разочарование.

На первое свидание ее пригласил 50-летний уборщик. Он стал рассказывать девушке о своих неудачных браках и все время жаловался на жизнь. Эми решила не продолжать это знакомство.

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Через несколько дней журналистку пригласил выпить мужчина, годившийся ей в дедушки. «За пивом Клайв рассказал, как он беспокоится, что слишком стар, чтобы иметь детей. Потому что, когда им исполнится 10 лет, он уже может умереть», — рассказала Никелл.

Затем Эми пригласил на свидание коллега, который оказался женатым. Следующий кандидат в парни говорил только о своей работе. Еще один «подавал надежды», но на второе свидание не пришел, с остальными «не возникло искры».

Второй месяц казался обнадеживающим. Эми встретила приятного мужчину, с которым ей было весело, но второе их свидание не задалось: «У меня было такое ощущение, что я целую ребёнка».

Третий месяц оказался сущим разочарованием. Женатые сменялись скрягами или занудами. Попалось и несколько извращенцев, от которых девушка сбегала, едва допив кофе.

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В итоге единственный приятный опыт у Эми оказался с бывшим парнем. Они провели вместе вечер и ночь, но затем снова разбежались в разные стороны.

«Я измотана и не нашла своего единственного, но теперь у меня есть 22 смешные истории. Вопреки всему, я остаюсь оптимистом», — подитожила журнастика эксперимент.

Анна Лысенко

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