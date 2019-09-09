15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка соглашалась на все свидания ради эксперимента
И полностью разочаровалась.
Журнал Fabulous предложил телеведущей и писательнице Эми Никелл необычный челлендж: ходить на свидание с каждым, кто ее пригласит. Эксперимент должен был продлиться 3 месяца.
30-летняя Никелл пережила неудачный брак и сама воспитывает сына. Но она не потеряла надежду найти вторую половинку, пишет The Sun.
На первое свидание ее пригласил 50-летний уборщик. Он стал рассказывать девушке о своих неудачных браках и все время жаловался на жизнь. Эми решила не продолжать это знакомство.
Через несколько дней журналистку пригласил выпить мужчина, годившийся ей в дедушки. «За пивом Клайв рассказал, как он беспокоится, что слишком стар, чтобы иметь детей. Потому что, когда им исполнится 10 лет, он уже может умереть», — рассказала Никелл.
Второй месяц казался обнадеживающим. Эми встретила приятного мужчину, с которым ей было весело, но второе их свидание не задалось: «У меня было такое ощущение, что я целую ребёнка».
Третий месяц оказался сущим разочарованием. Женатые сменялись скрягами или занудами. Попалось и несколько извращенцев, от которых девушка сбегала, едва допив кофе.
В итоге единственный приятный опыт у Эми оказался с бывшим парнем. Они провели вместе вечер и ночь, но затем снова разбежались в разные стороны.
«Я измотана и не нашла своего единственного, но теперь у меня есть 22 смешные истории. Вопреки всему, я остаюсь оптимистом», — подитожила журнастика эксперимент.
Анна Лысенко