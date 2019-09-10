15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Показаны лучшие фото стихии со всего мира
Бури, грозы, наводнения, засухи, водопады, снегопады и многое другое.
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Бури, грозы, наводнения, засухи, водопады, снегопады и многое другое.
Обнародованы лучшие фотографии конкурса от Всемирной метеорологической организации.
В финал попали 75 снимков. Их отобрали из 1100 работ, присланных со всего мира.
Сейчас в соцсетях идет голосование за лучший снимок. Окончательное решение примет жюри конкурса, учитывая мнение проголосовавших. Победитель будет объявлен 22 сентября.
Лучшие снимки попадут в календарь ВМО на 2020 год.
Анна Лысенко