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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Показаны лучшие фото стихии со всего мира

Бури, грозы, наводнения, засухи, водопады, снегопады и многое другое.

76
фотографий
76
фотографий
76
фотографий

Обнародованы лучшие фотографии конкурса от Всемирной метеорологической организации.

В финал попали 75 снимков. Их отобрали из 1100 работ, присланных со всего мира.

Сейчас в соцсетях идет голосование за лучший снимок. Окончательное решение примет жюри конкурса, учитывая мнение проголосовавших. Победитель будет объявлен 22 сентября.

Лучшие снимки попадут в календарь ВМО на 2020 год.

Анна Лысенко

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