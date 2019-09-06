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12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Конкурс Agora Awards показал 50 лучших фото со всего мира

Теперь предстоит выбрать победителя.

51
фотография
51
фотография
51
фотография

В конкурсе фотографий Agora Awards, длившемся 9 месяцев, определены 50 лучших работ. Они будут состязаться за звание лучшего снимка 2019 года и приз в размере 25 тысяч долларов.

Всего на конкурс прислали более 130 тысяч заявок со всего мира. Согласно условиям, в нем может принять участие фотограф любого уровня. Снимки могут быть сделаны как с помощью профессиональной техники, так и обычного телефона. Лучшие фотографии определяются путем голосования в Сети.

Победитель будет назван 5 ноября на торжественной церемонии в Барселоне.

Анна Лысенко

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