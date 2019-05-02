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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимок казана с лапшой стал лучшей фуд-фотографией года

Он был сделан во время празднования в честь богини Нюйвы.

Китайский фотограф Цзяньхуэй Ляо объявлен победителем конкурса «Фуд-фотограф года».

Его работа «Казан с лапшой» показывает празднование в честь богини даосского пантеона Нюйвы, создательницы человечества, покровительницы сватовства и брака. Снимок был сделан в округе Шэсянь в Китае. Во время ежегодного празднования жители деревни надевают костюмы династии Цин и едят лапшу в полдень.

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Фотограф получил денежный приз в размере 5000 фунтов стерлингов (около 422 тыс. рублей).

Всего в конкурсе рассмотрели 9 тысяч работ из 77 стран. Это самое большое количество заявок в истории конкурса Food Photographer of the Year.

В категории «Политика еды» жюри наградило Мартина Чемберлена из Великобритании за снимок «Капризы коровы».

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В категории «Ранее опубликовано» отметили снимок красного осьминога, сделанный Козимо Барлеттой из Италии.

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Кази Мушфика из Бангладеш отметили за работу «Собирая золото».

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Всего было отмечено больше десятка работ.

Анна Лысенко

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