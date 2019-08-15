11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнародованы лучшие снимки года из мира науки (фото)
Звездные туманности, насекомые под микроскопом, удивительные медузы и даже пузырьки кислорода.
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Звездные туманности, насекомые под микроскопом, удивительные медузы и даже пузырьки кислорода.
Объявлены финалисты конкурса на звание научного фотографа года от Королевского фотографического общества (Royal Photographic Society).
Участвовать в состязании могли фотографы любого возраста, как профессионалы, так и любители. Они использовали разное оборудование: от цифровых телескопов и микроскопов до скромного смартфона.
Победители будут объявлены 7 октября. После этого лучшие снимки будут экспонироваться в Музее науки в Лондоне.