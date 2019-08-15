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11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнародованы лучшие снимки года из мира науки (фото)

Звездные туманности, насекомые под микроскопом, удивительные медузы и даже пузырьки кислорода.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Объявлены финалисты конкурса на звание научного фотографа года от Королевского фотографического общества (Royal Photographic Society).

Участвовать в состязании могли фотографы любого возраста, как профессионалы, так и любители. Они использовали разное оборудование: от цифровых телескопов и микроскопов до скромного смартфона.

Победители будут объявлены 7 октября. После этого лучшие снимки будут экспонироваться в Музее науки в Лондоне.

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