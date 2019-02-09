Фотограф показал, как выглядит жизнь под мощным микроскопом (фото)
Это лучше, чем в фэнтези.
Это лучше, чем в фэнтези.
Норвежский фотограф Яннике
Портреты крошечных насекомых, паразитов, бактерий и других микроорганизмов получились очень выразительными и приобрели уникальные черты. Теперь это не просто «нечто ползающее», а отдельный фантастический мир, говорит фотограф.
Точность и детализация изображения достигается благодаря растровому электронному микроскопу. Его увеличение приблизительно в 500 раз превышает предел увеличения лучших оптических микроскопов.
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