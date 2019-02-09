Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский сцепился с военными во Львове
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
Имена, которые мы ошибочно считаем русскими
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим»
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Девочки дьяволаКем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона
Пара узнала, что у них близнецы, прямо во время родов
Роспотребнадзор: заболеваемость корью в России за год выросла в 3,5 раза
Неудачно поскользнулась: пара развелась после трех минут брака
Истинная причина гибели артиста цирка Запашного
«Сумасшествие»: Панарин оставит «Коламбус» без денег
Немки выиграли эстафету на КМ по биатлону, россиянки - 10-е
Валерия поделилась лайфхаком для идеальных фото
Роузи Хантингтон-Уайтли и другие на показе Ralph Lauren
Раскрыта причина смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого
В Венесуэле испугались американской колонизации
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
10Прощание с Децлом
12:04 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф показал, как выглядит жизнь под мощным микроскопом (фото)

Это лучше, чем в фэнтези.

Норвежский фотограф Яннике Вийк-Нильсен представила коллекцию снимков «Скрытый мир», на которых крупным планом сфотографированы существа, увидеть которых можно только под микроскопом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оленья кровососка

Портреты крошечных насекомых, паразитов, бактерий и других микроорганизмов получились очень выразительными и приобрели уникальные черты. Теперь это не просто «нечто ползающее», а отдельный фантастический мир, говорит фотограф.

Точность и детализация изображения достигается благодаря растровому электронному микроскопу. Его увеличение приблизительно в 500 раз превышает предел увеличения лучших оптических микроскопов.

Черно-белые снимки Яннике затем раскрашивает в фоторедакторе, воссоздавая цвета, которые видит в микроскоп.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нематода Contracaecum rudolphii
Во время загрузки произошла ошибка.
Мужская и женская особи Contracaecum rudolphii
Во время загрузки произошла ошибка.
Паразит Gyrodactylus salaris
Во время загрузки произошла ошибка.
Паразит Gyrodactylus salaris
Во время загрузки произошла ошибка.
Пыльник и пыльца космеи
Во время загрузки произошла ошибка.
Пыльца космеи
Во время загрузки произошла ошибка.
Жабра лосося, пораженная амебным жаберным заболеванием

Читайте также:

СМИ рассказали о шансах США «исправить ошибку» с ДРСМД
Писателя из Австралии поразила обувь россиян
Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человек
Семь сотрудников ГСУ СКР написали одно заявление об увольнении
Адмирал США призвал «первыми нанести удар» по России
Пожарные объяснили, почему необходимо спать с закрытой дверью
115 лет назад Россия вступила в войну и потеряла Сахалин
Спорт
Последний шанс Медведевой: чего ждать от Кубка России Для серебряного призера Олимпийских игр это будет единственный шанс побороться за путевку на чемпионат мира
Hi-Tech
Скандальное фото «пошатнуло» интернет Рекламную компанию про «лицо» подхватили многие производители и пользователи.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Где на Руси жить хорошо. В какие регионы чаще всего переезжают россияне?
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Ребенок Меган Маркл может побить рекорд сына Кейт Миддлтон Принц Гарри поделился подробностями беременности своей супруги (фото)
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь