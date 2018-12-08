Ученые нашли личинок-убийц с «ножами» вместо рта

Австралийская муха Blepharotes splendidissimus известна тем, что нападает на бабочек и стрекоз и убивает их ядовитым укусом. В новом исследовании ученые обнаружили, что даже личинки этих мух являются хищниками.

Муха Blepharotes splendidissimus была впервые описана в 1830 году. Она относится к семейству хищных двукрылых насекомых под названием ктыри (Asilidae). У нее блестящее черное тельце и темно-коричневые крылья. Длина насекомого достигает 2,5 см, а размах крыльев — 4 см.

Читайте также Удивительные фото: как выглядят насекомые с очень близкого расстояния

По словам исследователей, рот личинок Blepharotes splendidissimus «напоминает швейцарский армейский нож». У них острые нижние челюсти крючковидной формы, с помощью которых они впиваются в тела других насекомых. Снимки крошечных личинок удалось получить с помощью электронной микроскопии. Они опубликованы в издании Austral Entomology.

Кусая жертву, личинка впрыскивает в нее ядовитую слюну с помощью трубки в челюстях и затем этим же «инструментом» высасывает внутренности насекомого.

Авторы исследования утверждают, что мухи-убийцы и их личинки могут быть очень полезны фермерам в борьбе с насекомыми-вредителями.