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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Показаны лучшие фотографии птиц 2019 года

Снимки сделаны в США и Канаде.

Американский конкурс Audubon Photography Awards представил лучшие снимки птиц 2019 года.

Всего было названо 10 победителей в различных номинациях.

Конкурс основан Национальным Одюбоновским обществом — американской некоммерческой экологической организацией, занимающейся охраной природы, а также исследованиями в области орнитологии.

В этом году конкурс проходит в десятый раз. В нем приняли участие 2253 фотографа из США и Канады.

Красноплечий чёрный трупиал. Фото: Катрин Свобода
Колибри-якобин. Фото: Мариам Камаль
Ипатка. Фото: Себастьян Веласкес
Шалфейный тетерев. Фото: Элизабет Бём
Масковый цветной трупиал. Фото: Майкл Шульте
Чернобровый альбатрос. Фото: Ли Данг
Белоголовый орлан. Фото: Кевин Эби
Большая голубая цапля. Фото: Мелисса Роуэлл
Малая султанка. Фото: Джозеф Пшибыла
Рисовая птица. Фото: Гаррет Шитс

Анна Лысенко

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