16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Показаны лучшие фотографии птиц 2019 года
Снимки сделаны в США и Канаде.
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Снимки сделаны в США и Канаде.
Американский конкурс Audubon Photography Awards представил лучшие снимки птиц 2019 года.
Всего было названо 10 победителей в различных номинациях.
Конкурс основан Национальным Одюбоновским обществом — американской некоммерческой экологической организацией, занимающейся охраной природы, а также исследованиями в области орнитологии.
В этом году конкурс проходит в десятый раз. В нем приняли участие 2253 фотографа из США и Канады.
Анна Лысенко