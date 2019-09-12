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16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка нашла на пляже бутылку с запиской, деньгами и порошком

Помимо денег и записки, в ней было кое-что еще.

В начале сентября сержант полиции округа Уолтон во Флориде по имени Паула Пендлтон обнаружила на одном из пляжей Мексиканского залива бутылку с посланием. Вместе с запиской в ней было немного денег и мешочек со странным порошком.

Когда Паула прочитала послание, она не смогла сдержать слез и написала пост, который опубликовало на Facebook Уолтонское отделение полиции.

Как следовало из записки, странным порошком был пепел 50-летнего мужчины по имени Брайан Маллинс, который скоропостижно скончался 9 марта 2019 года. Пепел Брайана в бутылку запечатала его мать. Женщина сообщила, что ее сын всегда любил путешествовать, и таким образом он даже после своей смерти сможет «посмотреть» мир.

В записке женщина просила того, кто найдет бутылку, написать ей ответное письмо, а прах Брайана отправить путешествовать дальше, пишет Ladbible.

Сержант Пола так и поступила. Она передала запечатанную бутылку с пеплом своему другу-капитану, который выбросил ее за борт в заливе.

Пендлтон написала письмо семье умершего мужчины, а те опубликовали его на Facebook со словами благодарности.

Екатерина Гура

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