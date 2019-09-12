16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка нашла на пляже бутылку с запиской, деньгами и порошком
Помимо денег и записки, в ней было
В начале сентября сержант полиции округа Уолтон во Флориде по имени Паула Пендлтон обнаружила на одном из пляжей Мексиканского залива бутылку с посланием. Вместе с запиской в ней было немного денег и мешочек со странным порошком.
Когда Паула прочитала послание, она не смогла сдержать слез и написала пост, который опубликовало на Facebook Уолтонское отделение полиции.
Как следовало из записки, странным порошком был пепел 50-летнего мужчины по имени Брайан Маллинс, который скоропостижно скончался 9 марта 2019 года. Пепел Брайана в бутылку запечатала его мать. Женщина сообщила, что ее сын всегда любил путешествовать, и таким образом он даже после своей смерти сможет «посмотреть» мир.
В записке женщина просила того, кто найдет бутылку, написать ей ответное письмо, а прах Брайана отправить путешествовать дальше, пишет Ladbible.
Сержант Пола так и поступила. Она передала запечатанную бутылку с пеплом своему
Пендлтон написала письмо семье умершего мужчины, а те опубликовали его на Facebook со словами благодарности.
Екатерина Гура