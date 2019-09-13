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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер в Бразилии наткнулся на гигантскую анаконду (видео)

Она плавала по дну реки.

Бартоломео Бове и Хука Игарапе увидели гигантскую анаконду, когда исследовали дно реки Формозу в Бразилии.

По словам дайверов, ее длина составляла не менее 7 метров. Несмотря на опасность, аквалангисты не удержались и подплыли достаточно близко к животному.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реки и озера района Бонито — единственные места в Южной Америке, где вода кристально чистая, и в ней можно увидеть анаконду», — рассказал Бове журналистам.

Змея под водой вела себя очень спокойно и нисколько не интересовалась людьми и видеокамерой.

Анна Лысенко

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