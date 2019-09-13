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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Преподаватель разыграл студентов с помощью фотообоев

Невероятная иллюзия.

В соцсетях обсуждают шутку, которую преподаватель устроил своим студентам.

Один из учащихся разместил фото розыгрыша в соцсетях под ником CantFindBacon. Студент не уточнил ни университет, ни страну. «Дверь в кабинет моего профессора», — все, что он написал.

На фото виден кабинет, в котором за рабочим столом сидит мужчина. Он с головой погружен в работу. Но если присмотреться, вся эта картина — всего лишь качественные фотообои.

My professor's door from r/funny

«Интересно, сколько людей врезались в эту дверь? Мне пришлось посмотреть два раза, чтобы понять, что она закрыта», — пишет один из комментаторов.

«Иллюзия глубины — волшебный инструмент», — добавил еще один пользователь.

Читатели шутят, что профессор всегда знает, когда к его двери подходят студенты, ведь они, должно быть, каждый раз врезаются в нее лбом.

Анна Лысенко

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