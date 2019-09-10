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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия с грушей стала вирусной в соцсетях

Пользователи спорят об оттенке фрукта.

Пользователи соцсетей делятся рисунком с двумя грушами. Одна из них кажется темнее, вторая — светлее. Некоторые пытаются определить точный оттенок: от болотного до бирюзового и даже желтого.

На самом деле обе груши одного цвета. Иллюзия восприятия цвета возникает из-за чередования белых и черных полос. Они по-разному чередуются с зелеными участками груши.

Этот эффект был описан в 1995 году профессором Массачусетского технологического института Эдвардом Адельсоном. Он обратил внимание, что восприятие цвета зависит от фона: одинаковые цвета на разном фоне воспринимаются нами как разные.

Анна Лысенко

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