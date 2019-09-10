Can you see what’s going on? https://t.co/9dYsYK8QzJ— Daily Star (@Daily_Star) September 10, 2019
16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Оптическая иллюзия с грушей стала вирусной в соцсетях
Пользователи спорят об оттенке фрукта.
Пользователи соцсетей делятся рисунком с двумя грушами. Одна из них кажется темнее, вторая — светлее. Некоторые пытаются определить точный оттенок: от болотного до бирюзового и даже желтого.
На самом деле обе груши одного цвета. Иллюзия восприятия цвета возникает
Этот эффект был описан в 1995 году профессором Массачусетского технологического института Эдвардом Адельсоном. Он обратил внимание, что восприятие цвета зависит от фона: одинаковые цвета на разном фоне воспринимаются нами как разные.
Анна Лысенко