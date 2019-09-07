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14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия: в стенах появились ненастоящие дыры (видео)

Это необычные граффити в Португалии.

Художник Родриго Мигель Сепульведа Нунес создает удивительные граффити на стенах родного города Вила-Франка-ди-Шира в Португалии.

Его уличное искусство — это 3D-рисунки на заброшенных зданиях в разных районах. Прохожему кажется, что перед ним окно, дверь, дыра или странный проем, но на самом деле это оптическая иллюзия. Понять это можно, только если взглянуть на граффити несколько раз из разных точек.

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Нунес рисует с 14 лет. Он создает не только граффити, но и пишет маслом, занимается цифровой графикой, рисует акварелью и углем, а еще делает тату.

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Анна Лысенко

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