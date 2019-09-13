16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супергерои вымыли окна в больнице под Минском (видео)
Все, чтобы порадовать детей.
На стенах Центра детской онкологии в Боровлянах заметили Черепашек Ниндзя, Тора и Капитана Америку.
Люди со страховочными тросами мыли окна в костюмах супергероев специально, чтобы порадовать больных детей. Видеозапись, снятая прохожими, стала вирусной в соцсетях. В комментариях их называют «настоящими героями».
Внутри больницы тоже сделали несколько снимков. На них видны
Анна Лысенко