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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял завораживающее видео, пролетев между водопадами в джунглях

Так выглядит мир, который трудно увидеть своими глазами.

23-летний испанский фотограф Андрес Агилера Морильяс опубликовал в Сети захватывающий ролик, снятый на индонезийском острове Ява.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрес посетил красивейший водопад Мадакарипура, у которого есть несколько потоков, спускающихся по стенам 200-метрового каньона посреди джунглей.

Этот удивительный пейзаж испанец снял с помощью дрона, который сумел запечатлеть даже потаенные уголки природного каньона.

Екатерина Гура

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