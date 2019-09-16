17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял завораживающее видео, пролетев между водопадами в джунглях
Так выглядит мир, который трудно увидеть своими глазами.
23-летний испанский фотограф Андрес Агилера Морильяс опубликовал в Сети захватывающий ролик, снятый на индонезийском острове Ява.
Андрес посетил красивейший водопад Мадакарипура, у которого есть несколько потоков, спускающихся по стенам 200-метрового каньона посреди джунглей.
Этот удивительный пейзаж испанец снял с помощью дрона, который сумел запечатлеть даже потаенные уголки природного каньона.
Екатерина Гура