Курьер из Малайзии получил от клиента необычный подарок

Пользователь Twitter из Малайзии опубликовал пост, который возвращает веру в человечество. Молодой человек работает курьером и совсем недавно ему попался идеальный клиент.
Анонимный мужчина заказал еду из «Макдоналдса», но не для себя. Вместе с заказом курьер получил записку, в которой говорилось, что обед предназначен именно ему в благодарность за его тяжелую работу, пишет The World of Buzz.
«Брат, ты ел сегодня? Я купил тебе обед. Тебе не нужно везти его мне. Просто, как будет время, отдохни и покушай», — написал неизвестный клиент.
Курьер был так растроган неожиданной заботой, что опубликовал фото записки в Twitter. Его твит за считанные часы стал виральным, а о необычном поступке неизвестного малазийца написали СМИ.