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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка сделала пластику, чтобы избавиться от недовольного выражения лица

Оказалось, таких клиентов у докторов много.

Маркетолог Хоуп Дэвис из Нью-Джерси в середине сентября стала героиней американских СМИ. Женщина рассказала журналистам, что решилась на пластическую операцию, чтобы исправить одну особенность своей внешности.

Хоуп не желала увеличивать бюст или губы, а хотела приобрести более доброжелательное выражение лица, пишет New York Post.

Дэвис отметила, что из-за особенностей своей внешности она всегда выглядит надменной и злой, что не только портит ее фотографии, но и производит отталкивающее впечатление на ее клиентов.

Хирург Дэвид Шейфер, к которому и обратилась Хоуп, отметил, что «синдром стервозного лица» — довольно распространенная проблема. И такие пациентки приходят к нему практически каждую неделю.

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Неофициальный термин «синдром стервозного лица» появился в интернете в 2012 году. Он описывает людей, которые без видимой на то причины кажутся надменными, злыми или вечно недовольными.

По словам врачей, такое выражение лица может быть обусловлено генетикой, воздействием окружающей среды или старением. Среди основных признаков ССЛ можно отметить опущенные уголки губ, прищуренные или опущенные вниз глаза, углубленную носогубную складку и иногда выдающуюся вперед нижнюю губу.

Зачастую, чтобы исправить выражение лица, хирурги корректируют кожу вокруг глаз и губ, что придает лицу более доброжелательное и расслабленное выражение. Такая операция считается довольно простой и занимает примерно 20 минут.

Екатерина Гура

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