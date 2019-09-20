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11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздали внешний облик денисовцев

Они использовали генетический материал из Денисовой пещеры.

Исследователи воссоздали внешний облик девочки, которая принадлежала к денисовцам — вымершему виду (или подвиду) людей.

Команда из Еврейского университета в Иерусалиме использовала генетический материал из кости мизинца, найденного в Денисовой пещере (Алтайский край) в 2010 году. По данным ученых, девочка умерла около 40 тысяч лет назад.

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Денисова пещера

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, израильские ученые восстановили строение скелета денисовцев. Используя генетический материал неандертальцев, современных людей и шимпанзе, они также описали анатомические различия между этими видами.

Череп денисовского человека был шире, чем у современных людей, зубная дуга длинее, лицо удлиненное, а таз широкий. Две последние черты свойственны также неандертальцам.

Считается, что люди современного типа делили свои пещеры с денисовцами еще 15 тысяч лет назад. Они не только жили рядом, но и спаривались. Следы такого скрещивания обнаружены в ДНК китайцев, японцев, вьетнамцев, полинезийцев и других народов южно-тихоокеанского региона.

Анна Лысенко

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