Ученые воссоздали внешний облик денисовцев

Исследователи воссоздали внешний облик девочки, которая принадлежала к денисовцам — вымершему виду (или подвиду) людей.
Команда из Еврейского университета в Иерусалиме использовала генетический материал из кости мизинца, найденного в Денисовой пещере (Алтайский край) в 2010 году. По данным ученых, девочка умерла около 40 тысяч лет назад.
В исследовании, опубликованном в журнале Cell, израильские ученые восстановили строение скелета денисовцев. Используя генетический материал неандертальцев, современных людей и шимпанзе, они также описали анатомические различия между этими видами.
Череп денисовского человека был шире, чем у современных людей, зубная дуга длинее, лицо удлиненное, а таз широкий. Две последние черты свойственны также неандертальцам.
Считается, что люди современного типа делили свои пещеры с денисовцами еще 15 тысяч лет назад. Они не только жили рядом, но и спаривались. Следы такого скрещивания обнаружены в ДНК китайцев, японцев, вьетнамцев, полинезийцев и других народов южно-тихоокеанского региона.