16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Самый убиваемый актер в мире» больше не будет умирать в кино
Смерти его персонажей уже стали мемом.
60-летний британский актер Шон Бин за свою 35-летнюю карьеру сыграл огромное количество ролей, но славу в Интернете он снискал во многом благодаря тому, что часто умирал на экране.
Его кололи штыками, ему отрубали голову и перерезали горло, он падал с обрыва, замерзал, тонул и так далее.
В Сети появилась шутка о том, что если персонажа играет Шон Бин, то по сюжету он обязательно умрет.
Пользователи соцсетей даже запустили шуточную кампанию «Не убивайте Шона Бина» с хэштегами #DontKillSeanBean и #SaveSeanBean («Спасите Шона Бина»), к которой присоединился и сам актер.
Но, видимо, слава вечного «кинопокойника» Бину надоела. В интервью изданию The Sun актер рассказал, что уже несколько лет отказывается сниматься в фильмах, если его герои по сюжету должны умереть. Бин объяснил, что не хочет больше быть предсказуемым, но отметил, что продюсеры все равно пытаются его уговорить на стандартные роли.
Екатерина Гура