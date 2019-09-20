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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Самый убиваемый актер в мире» больше не будет умирать в кино

Смерти его персонажей уже стали мемом.

60-летний британский актер Шон Бин за свою 35-летнюю карьеру сыграл огромное количество ролей, но славу в Интернете он снискал во многом благодаря тому, что часто умирал на экране.

Как подсчитали журналисты, персонажи Бина трагически погибали более чем в 25 фильмах.

Его кололи штыками, ему отрубали голову и перерезали горло, он падал с обрыва, замерзал, тонул и так далее.

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Подборка смертей Шона Бина в кино с 1986 по 2016 год

В Сети появилась шутка о том, что если персонажа играет Шон Бин, то по сюжету он обязательно умрет.

Шон Бин снимается в новом фильме. Интересно, что же там с ним будет?
Я не знаю кто ты, но я найду тебя, и ты убьешь меня.
Ты должен был знать, что он умрет. Его же играл Шон Бин.

Пользователи соцсетей даже запустили шуточную кампанию «Не убивайте Шона Бина» с хэштегами #DontKillSeanBean и #SaveSeanBean («Спасите Шона Бина»), к которой присоединился и сам актер.

Фото всех персонажей, которых играл Шон Бин.

Но, видимо, слава вечного «кинопокойника» Бину надоела. В интервью изданию The Sun актер рассказал, что уже несколько лет отказывается сниматься в фильмах, если его герои по сюжету должны умереть. Бин объяснил, что не хочет больше быть предсказуемым, но отметил, что продюсеры все равно пытаются его уговорить на стандартные роли.

Екатерина Гура

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