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12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Киану Ривз в мемах: почему актер считается любимой знаменитостью Сети

Сегодня свой 55-летний юбилей отмечает голливудский актер Киану Ривз. В связи с этим мы вспомнили самые яркие мемы с его участием.

Новость
Добрый, грустный и снова Нео в «Матрице»: за что мы любим 55-летнего Киану Ривза

В интернете очень любят Киану Ривза. Объяснить эту любовь несложно: Ривза помнят, начиная с культовых фильмов вроде «Матрицы» и заканчивая добрыми поступками, которыми знаменит актёр. Таких историй много: Ривз то развлекает пассажиров самолета после вынужденной посадки, то останавливается у дома поклонников, чтобы подписать плакат, то случайно оказывается на свадьбе у своих фанатов.

А ещё про актёра сделали множество разных мемов. Ривз держится от них на расстоянии: он не запрещает шутки о себе, но и не подыгрывает им. Летом этого года любовь соцсетей к актёру достигла пика: повсюду можно встретить шутки или просто комплименты в его адрес.

Вспоминаем самые яркие мемы с участием любимой знаменитости Сети.

Бессмертный Киану

Франческо Пармиджанино

Грустный Киану

Счастливый Киану, укравший камеру

Подозревающий Киану

А что, если на самом деле я привлекательный, и красивые девушки просто думают, что я их отошью

Мстящий за собаку Киану

Стойте... это не слишком?/ О, щеночек! — «Помни, что они сделали со мной, Джонни»/ «Убей их, убей их всех!»

Уважающий женщин Киану

В начале 2018 года пользователи Reddit заметили необычное фото актёра. На снимке Киану Ривз стоит рядом с двумя девушками и обнимает их, но в то же время не касается их руками

Делающий обычные вещи Киану

Идущий под любую музыку Киану

Захватывающий дух Киану

"Вы все потрясающие!"
Ты захватываешь дух!
Он защищает, он атакует, но, что наиболее важно, он дарит всем ответную любовь
Я люблю тебя, Киану Ривз! — А я люблю тебя, случайный горожанин из толпы!

***

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