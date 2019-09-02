12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Киану Ривз в мемах: почему актер считается любимой знаменитостью Сети
Сегодня свой 55-летний юбилей отмечает голливудский актер Киану Ривз. В связи с этим мы вспомнили самые яркие мемы с его участием.
В интернете очень любят Киану Ривза. Объяснить эту любовь несложно: Ривза помнят, начиная с культовых фильмов вроде «Матрицы» и заканчивая добрыми поступками, которыми знаменит актёр. Таких историй много: Ривз то развлекает пассажиров самолета после вынужденной посадки, то останавливается у дома поклонников, чтобы подписать плакат, то случайно оказывается на свадьбе у своих фанатов.
А ещё про актёра сделали множество разных мемов. Ривз держится от них на расстоянии: он не запрещает шутки о себе, но и не подыгрывает им. Летом этого года любовь соцсетей к актёру достигла пика: повсюду можно встретить шутки или просто комплименты в его адрес.
Вспоминаем самые яркие мемы с участием любимой знаменитости Сети.
Бессмертный Киану
Грустный Киану
Счастливый Киану, укравший камеру
Подозревающий Киану
Мстящий за собаку Киану
Уважающий женщин Киану
Делающий обычные вещи Киану
Идущий под любую музыку Киану
Захватывающий дух Киану
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