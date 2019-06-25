15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница превратила всех диснеевских принцев в Киану Ривза
Герой, которого мы все ждали.
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Герой, которого мы все ждали.
Писательница и иллюстратор из
Так, благодаря Кристал, Ривз оказался в «Красавице и чудовище», «Золушке», «Русалочке», «Белоснежке» и многих других сказках. И, надо отметить, отлично туда вписался.
Отметим, что Кристал Ро уже переносила реальных людей в мир Disney. Благодаря ее стараниям некоторые принцы превратились в Джона Сноу из «Игры престолов», которого сыграл актер Кит Харрингтон.
Екатерина Гура