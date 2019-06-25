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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница превратила всех диснеевских принцев в Киану Ривза

Герой, которого мы все ждали.

Писательница и иллюстратор из Лос-Анджелеса Кристал Ро создала забавную серию работ, в которой изобразила 54-летнего актера Киану Ривза в роли почти всех известных принцев из диснеевских сказок.

Так, благодаря Кристал, Ривз оказался в «Красавице и чудовище», «Золушке», «Русалочке», «Белоснежке» и многих других сказках. И, надо отметить, отлично туда вписался.

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Отметим, что Кристал Ро уже переносила реальных людей в мир Disney. Благодаря ее стараниям некоторые принцы превратились в Джона Сноу из «Игры престолов», которого сыграл актер Кит Харрингтон.

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Екатерина Гура

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