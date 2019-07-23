Киану Ривз остановился у дома поклонников, чтобы подписать плакат

Киану Ривз прославился не только своими ролями в кино, но и добрым сердцем, хорошим воспитанием, а также скромным образом жизни. Киану часто можно встретить в метро, он летает эконом-классом в самолетах и обедает гамбургерами.
На днях Ривз в очередной раз доказал, что он достоин звания самой милой звезды современности.
Сейчас Киану снимается в фильме «Билл и Тед» — продолжении картины «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года. До съемочной площадки актер добирается через город Слайделл, где живет 54-летняя Стейси Хант.
Когда ее семья узнала, что Киану Ривз ежедневно проезжает мимо их дома, они быстро нарисовали плакат с надписью «Ты потрясающий» и установили его на лужайке во дворе. Спустя всего пару часов возле дома остановилась машина, из которой вышел сам актер.
Он подошел к плакату и дописал на нем: «Стейси, это ты потрясающая!». Затем Ривз пообщался с женщиной и ее семьей и сфотографировался с ними на память.
Историей и снимками с места событий в Twitter поделился режиссер фильма «Билл и Тед» Эд Соломон и сама Стейси Хант.
Напомним, что фраза «Ты потрясающий» «привязалась» к Ривзу после его выступления на международной выставке Electronic Entertainment Expo 2019. Тогда актер назвал «потрясающей» игру Cyberpunk 2077, а кто-то из зала выкрикнул: «Это ты потрясающий!». Киану не растерялся и ответил: «Нет, ты потрясающий, вы все потрясающие!». Это выступление стало вирусным и моментально превратилось в мем.