Платье сделало актрису «Игры престолов» героиней мемов (фото)

После завершения 71-й церемонии «Эмми» пользователи соцсетей обсуждают наряды и поведение звезд на сцене.
Королевой вечера пользователи практически единогласно провозгласили актрису Гвендолин Кристи, которая сыграла женщину-рыцаря Бриенну Тарт в «Игре престолов».
И дело не столько в яркой внешности Кристи, сколько в платье, которое актриса выбрала для церемонии. Тунику от Gucci уже сравнили с нарядами римских императоров, Иисуса и Девы Марии.
Как сообщалось, по версии «Эмми», самой престижной награды для телевизионных проектов, «Игра престолов» стала лучшим драматическим сериалом. Актер Питер Динклэйдж получил статуэтку за лучшую роль второго плана. Сериал также получил 10 наград Creative Arts Emmys.