21:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка встретила новую любовь на собственной свадьбе
И это был не жених.
26-летняя Меган Уиллис рассказала журналистам необычную историю своей любви, которая началась с ее собственной свадьбы. В июле 2016 года девушка выходила замуж за тогдашнего жениха. Готовясь к торжеству, она нашла диджея, который сразу показался ей привлекательным.
Мужчина по имени Марк был старше Меган на 23 года и был женат, потому девушка отбросила эти мысли, ведь ей предстояло выйти замуж за другого.
Однако спустя год после свадьбы Меган и Марк случайно встретились в магазине, и оказалось, что у них обоих проблемы в браке. Они начали общаться и совсем скоро поняли, что нравятся друг другу.
Еще через год, когда они оба были свободны, они признались друг другу в чувствах и решили начать отношения. По словам Меган, ее вовсе не беспокоит большая разница в возрасте, ведь именно с этим мужчиной она поняла, что такое быть счастливой женщиной, пишет Daily Mail.
Пара планирует в ближайшем будущем пожениться и завести детей, а пока они развивают совместный блог о здоровом питании и тренировках, к которым пристрастились, когда начали встречаться.
Екатерина Гура