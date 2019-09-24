Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Моложе в книге, чем в киноКаким был «настоящий» Шерлок Холмс?
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
21:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка встретила новую любовь на собственной свадьбе

И это был не жених.

26-летняя Меган Уиллис рассказала журналистам необычную историю своей любви, которая началась с ее собственной свадьбы. В июле 2016 года девушка выходила замуж за тогдашнего жениха. Готовясь к торжеству, она нашла диджея, который сразу показался ей привлекательным.

Мужчина по имени Марк был старше Меган на 23 года и был женат, потому девушка отбросила эти мысли, ведь ей предстояло выйти замуж за другого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако спустя год после свадьбы Меган и Марк случайно встретились в магазине, и оказалось, что у них обоих проблемы в браке. Они начали общаться и совсем скоро поняли, что нравятся друг другу.

Еще через год, когда они оба были свободны, они признались друг другу в чувствах и решили начать отношения. По словам Меган, ее вовсе не беспокоит большая разница в возрасте, ведь именно с этим мужчиной она поняла, что такое быть счастливой женщиной, пишет Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пара планирует в ближайшем будущем пожениться и завести детей, а пока они развивают совместный блог о здоровом питании и тренировках, к которым пристрастились, когда начали встречаться.

Екатерина Гура

Читайте также
Песков объяснил слова Путина о «конце эпохи либерализма»
Финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года пройдет в России
Банки избавляются от валюты. Что ждет курс доллара
Что не так с речью Греты Тунберг в ООН? Объясняет экономист
Француженка обнаружила на кухне шедевр стоимостью 6 млн евро
Любимое мороженое Путина пойдет на экспорт
Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту
Здоровье
У Собчак разглядели экзематозный дерматит И вылечили от предположительной болезни.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новый Nissan Patrol: первые фото и видео Nissan представил первые фотографии и небольшие видеоролики обновленного внедорожника Patrol
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
Минфин выделил деньги на временное здание Госдумы
В Челябинске будут искать пивзавод на месте строительства дороги
Из мусора достали 700 млн рублей
Дети
38-летняя Дженна Деван станет мамой во второй раз Актриса и танцовщица ждет ребенка
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь