16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подружка невесты пришла на свадьбу в костюме тираннозавра
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В соцсетях стали вирусными фотографии с американской свадьбы, на которую подружка невесты пришла в костюме тираннозавра.
Год назад Кристина Мидор получила приглашение на свадьбу старшей сестры Динны Адамс, а заодно и предложение стать свидетельницей.
— Зная, что я не большой поклонник официальных нарядов и что у меня, скорее всего, не будет денег, чтобы купить
Девушка пыталась придумать подходящий бюджетный наряд, которые сможет потом носить, но идей не было.
— Ну, она сказала «что угодно». Так что если я трачу больше 50 долларов, то хочу надеть костюм динозавра, — подумала Кристина. Она отправила СМС об этом сестре, чтобы вместе посмеяться, но неожиданно получила от невесты одобрение.
И все же девушка не сразу решилась на такой шаг. Она нашла недорогое платье и даже купила его. Но перед свадьбой сильно похудела, и оно стало велико. Тогда Кристина вспомнила идею с костюмом динозавра.
— Вмешалась судьба, — смеется она.
По словам подружки невесты, ее необычный костюм не вызвал нареканий гостей. Все отнеслись к нему с юмором. Вот только внутри надувного тираннозавра было очень жарко.
Анна Лысенко