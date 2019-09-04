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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подружка невесты пришла на свадьбу в костюме тираннозавра

Всем понравилось.

В соцсетях стали вирусными фотографии с американской свадьбы, на которую подружка невесты пришла в костюме тираннозавра.

Год назад Кристина Мидор получила приглашение на свадьбу старшей сестры Динны Адамс, а заодно и предложение стать свидетельницей.

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— Зная, что я не большой поклонник официальных нарядов и что у меня, скорее всего, не будет денег, чтобы купить что-то действительно красивое, сестра успокоила меня и дала понять, что я могу прийти в чем угодно, — рассказала Кристина Daily Mail.

Девушка пыталась придумать подходящий бюджетный наряд, которые сможет потом носить, но идей не было.

— Ну, она сказала «что угодно». Так что если я трачу больше 50 долларов, то хочу надеть костюм динозавра, — подумала Кристина. Она отправила СМС об этом сестре, чтобы вместе посмеяться, но неожиданно получила от невесты одобрение.

И все же девушка не сразу решилась на такой шаг. Она нашла недорогое платье и даже купила его. Но перед свадьбой сильно похудела, и оно стало велико. Тогда Кристина вспомнила идею с костюмом динозавра.

— Вмешалась судьба, — смеется она.

По словам подружки невесты, ее необычный костюм не вызвал нареканий гостей. Все отнеслись к нему с юмором. Вот только внутри надувного тираннозавра было очень жарко.

Анна Лысенко

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