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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Разрезание торта на свадьбе обернулось для молодоженов кошмаром (фото)

Но зато получились веселые фото.

Разрезание торта молодоженами является важной частью практически любой свадьбы. Но супругам из британского Хэмпшира с этим не повезло.

28-летняя Хлоя и 29-летний Аарон Бэйли только успели подойти к столу с трехъярусным десертом за 550 долларов, как из-за одного неловкого движения стол перевернулся, и свадебный торт полетел на пол.

Сначала все в ужасе замерли, но потом разразились смехом. Весь процесс падения торта успела заснять свадебный фотограф Алиса Робертс, которая и поделилась этими снимками в соцсетях.

По словам Хлои и Аарона, они вместе с гостями все же попробовали свадебный торт, собрав его из тех частей, которые уцелели.

Что примечательно, молодожены специально заплатили лишние 150 долларов, чтобы торт их мечты безопасно был доставлен на площадку в Нортбрук-парке без какого-либо риска.

Екатерина Гура

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