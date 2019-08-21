18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разрезание торта на свадьбе обернулось для молодоженов кошмаром (фото)
Но зато получились веселые фото.
Разрезание торта молодоженами является важной частью практически любой свадьбы. Но супругам из британского Хэмпшира с этим не повезло.
28-летняя Хлоя и 29-летний Аарон Бэйли только успели подойти к столу с трехъярусным десертом за 550 долларов, как
Сначала все в ужасе замерли, но потом разразились смехом. Весь процесс падения торта успела заснять свадебный фотограф Алиса Робертс, которая и поделилась этими снимками в соцсетях.
По словам Хлои и Аарона, они вместе с гостями все же попробовали свадебный торт, собрав его из тех частей, которые уцелели.
Что примечательно, молодожены специально заплатили лишние 150 долларов, чтобы торт их мечты безопасно был доставлен на площадку в
Екатерина Гура