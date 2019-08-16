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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

54-летняя британка носит свадебное платье каждый день

Потому что жалко такую красоту прятать в шкаф.

Доун Уинфилд-Хант из британского города Дерби в середине августа попала на страницы мировых СМИ. Все дело в том, что женщину слишком часто стали замечать в разных частях города в свадебном платье, которое она носила каждый день, пишет Metro.

Журналисты женщину разыскали и узнали, что в начале августа она вышла замуж во второй раз. Доун, как и ее супруг Стив, оказались людьми прогрессивными. Они устроили бюджетную эко-свадьбу, а свое платье британка купила за 350 долларов в местном благотворительном магазине.

Опубликовано Dawn Winfield-Hunt Воскресенье, 4 августа 2019 г.

На следующий день после торжества Доун ради шутки надела свадебный наряд на барбекю-вечеринку с друзьями, и ей это очень понравилось.

Женщина рассказала журналистам, что платье за такую цену должно «отработать» потраченные на него деньги. Она не готова купить вещь для того, чтобы надеть ее всего один раз в жизни и потом навсегда спрятать в шкаф.

Доун начала надевать наряд каждый день: идя в магазин, выгуливая собаку, готовя еду или плавая на доске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина отмечает, что окружающие реагируют на ее внешний вид очень положительно, считая, что это день ее свадьбы.

Супруг британки поддерживает эту затею и с удовольствием снимает и фотографирует жену для блога.

Екатерина Гура

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