Опубликовано Dawn Winfield-Hunt Воскресенье, 4 августа 2019 г.
19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
54-летняя британка носит свадебное платье каждый день
Потому что жалко такую красоту прятать в шкаф.
Доун
Журналисты женщину разыскали и узнали, что в начале августа она вышла замуж во второй раз. Доун, как и ее супруг Стив, оказались людьми прогрессивными. Они устроили бюджетную
На следующий день после торжества Доун ради шутки надела свадебный наряд на
Доун начала надевать наряд каждый день: идя в магазин, выгуливая собаку, готовя еду или плавая на доске.
Женщина отмечает, что окружающие реагируют на ее внешний вид очень положительно, считая, что это день ее свадьбы.
Супруг британки поддерживает эту затею и с удовольствием снимает и фотографирует жену для блога.
Екатерина Гура