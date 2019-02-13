Кондитер из Санкт-Петербурга печет торты в виде пельменей и оливье (фото)
Совершенно невозможно понять, что это десерты.
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Совершенно невозможно понять, что это десерты.
Жительница
Но совсем не этими десертами кондитер прославилась в соцсетях. Главная изюминка творчества девушки — торты в виде фастфуда и привычных всем блюд. Например, абсолютными лидерами заказов являются кастрюля с пельменями и миска оливье.
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