Кондитер из Санкт-Петербурга печет торты в виде пельменей и оливье (фото)

Жительница Санкт-Петербурга готовит восхитительные десерты. Испечь она может все, что угодно — и невероятные космические торты, и торты в виде мультперсонажей, а также съестные цветочные букеты.

Но совсем не этими десертами кондитер прославилась в соцсетях. Главная изюминка творчества девушки — торты в виде фастфуда и привычных всем блюд. Например, абсолютными лидерами заказов являются кастрюля с пельменями и миска оливье.