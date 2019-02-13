Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет, если смешать хаски с питбулем? А шпица с овчаркой?
Новый китайский танк озадачил соцсети (фото)
Популярное у мам лекарство от кашля отозвано производителем
Тильда Суинтон вышла на красную дорожку вместе с дочкой
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Новое фото нарядной дочки Виторгана умилило сеть
Популярное у мам лекарство от кашля отозвано производителем
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!»
Барановская и Кожевникова с детьми на премьере мультфильма
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
Тильда Суинтон вышла на красную дорожку вместе с дочкой
Дженнифер Лопез вышла в свет в мини-платье с разрезами
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
Skoda раскрыла дизайн нового кросс-купе
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
16:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кондитер из Санкт-Петербурга печет торты в виде пельменей и оливье (фото)

Совершенно невозможно понять, что это десерты.

Жительница Санкт-Петербурга готовит восхитительные десерты. Испечь она может все, что угодно — и невероятные космические торты, и торты в виде мультперсонажей, а также съестные цветочные букеты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но совсем не этими десертами кондитер прославилась в соцсетях. Главная изюминка творчества девушки — торты в виде фастфуда и привычных всем блюд. Например, абсолютными лидерами заказов являются кастрюля с пельменями и миска оливье.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Сенаторы США подготовили жесткие санкции против России
Россиянке пришлось купить 12 билетов на самолет для двоих детей
Переделавший «шестерку» умелец не ожидал внимания Маска
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России
СМИ: Минские соглашения заменят вашингтонскими
Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов (фото)
Мошенник хотел выманить деньги у старика, который возглавлял ФБР
Спорт
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой 13 февраля свой день рождения празднует прославленный российский тренер Татьяна Тарасова - ей исполняется 72 года
Hi-Tech
В России «сломали» iOS 12: каждый iPhone под угрозой Баг приводит к принудительной перезагрузке.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!» Актеры обсудили участников и ведущих популярной передачи «Первого канала»
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Беременная Меган Маркл в белоснежном наряде посетила музей в Лондоне Герцогиня вместе с мужем вышла в свет (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь