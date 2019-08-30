18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста выгнала подругу со свадьбы, потому что пригласила ее случайно
Гостья получила приглашение по ошибке, но узнала об этом слишком поздно.
Пользовательница Reddit опубликовала на ресурсе неприятную историю, которая произошла с ней недавно на свадьбе подруги. Имен девушка раскрывать не стала, но отметила, что это был самый ужасный опыт в ее жизни.
Она рассказала, что получила приглашение на праздничный обед в день свадьбы ее хорошей знакомой. В открытке говорилось, что она может взять с собой за компанию еще одного человека, и девушка предложила бойфренду стать «плюс один».
Когда молодые люди пришли, то заметили, что невеста сильно нервничает, однако она с ними болтала и ничего странного им не сообщила. Правду они узнали от подружки невесты.
Девушка объяснила, что они получили приглашение на обед
Молодожены лично друзьям ничего не сказали и лишь наблюдали со стороны за происходящим. Пользовательница Reddit добавила, что невеста была очень злой и нервной — она ходила по залу и рассказывала гостям эту неприятную историю, пишет Daily Mirror.
В итоге молодые люди ушли со свадьбы и потратили деньги, которые предназначались для подарка молодоженам, в местном пабе.
Екатерина Гура